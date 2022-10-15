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السبت، 15-10-2022 11:44 م

انقطاع التيار الكهربائي عن طريق نزول العدسية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة على جزء بطول 3 كم من طريق البحر الميت - ناعور (نزول العدسية).

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التواصل مع الشركاء في شركة الكهرباء الأردنية للأبلاغ عن العطل، حيث تبين أن سبب العطل بعد الكشف عطل بمحول الكهرباء.

وأكدت أنه سيتم معالجة العطل من قبل الشركاء في شركة الكهرباء خلال الفترة القريبة المقبلة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة.

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