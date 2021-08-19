انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى نفوق 1.5 ألف طير دجاج في إربد

الوكيل الإخباري-

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أدى "انقطاع التيار الكهربائي ونقص التهوية" إلى نفوق 1.5 ألف طير دجاج في مزرعة خاصة، وفق مدير مديرية الزراعة في لواء الطيبة في محافظة إربد عبد الباسط العكاليك الخميس.وأوضح العكاليك، "تم الوقوف على أسباب نفوق 1500 طير دجاج في إحدى المزارع الخاصة، وتبين أن السبب يرجع إلى غياب عامل المزرعة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص التهوية".وأشار إلى "استدعاء الإدارة الملكية لحماية البيئة وكوادر الزراعة وعمل تشريح للدواجن النافقة، وتبين عدم وجود أي أمراض أو فيروس يشكل خطرا على الطيور وإنما نقص الأكسجين يعود إلى عدم وجود تهوية مناسبة لمدة 3 ساعات"."تم مخاطبة البلدية ليتم العمل على التخلص من الدواجن النافقة حسب الأصول على نفقة المزارع"، وفق العكاليك الذي لفت النظر إلى أنه "لا يتم تعويض المزارعين من صندوق المخاطر في الحالات التي تعود إلى سوء إدارة المزرعة أو إهمال من قبل المزارعين".