انقطاع مفاجئ في الانترنت بالمملكة وهيئة الاتصالات ترد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر مطلع في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، ان الهيئة تبحث في أسباب انقطاع خدمة الانترنت عن مختلف مناطق المملكة ، صباح اليوم الإثنين.

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ولفت المصدر ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الهيئة تتواصل مع شركات تزويد الانترنت ، لغايات الوقوف على أسباب توقّف الخدمة .

وبيّن ، أنه سيتم إصدار بيان خلال الساعات القادمة ، بعد الكشف عن تفاصيل وحيثيات وأسباب الانقطاع ، مشيرا إلى أن المعنيين يبحثون في أسباب الانقطاع لتلاشيه ، في الفترة القادمة .

وكان موقع "الوكيل الإخباري" ، تلقّى العديد من الشكاوى ، نتيجة لانقطاع خدمة الانترنت ، علما أن الشكاوى طالت مختلف شركات الاتصالات، ومختلف المؤسسات .