الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

انقطاع مفاجئ في الانترنت بالمملكة وهيئة الاتصالات ترد

هيئة الاتصالات: انقطاع الكهرباء أثر على مليون مشترك بخدمات الإنترنت

انقذوا حي سلوان .. يسيطر على تويتر

الضمان لـ الوكيل : رواتب المتقاعدين اليوم وبدل التعطل الخميس القادم

أسعار الذهب الإثنين 24/5/2021

تهنئة من الأردنيين بـ' عيد الاستقلال ' عبر برنامج الوكيل

شاهد.. مخلفات فحص كورونا في الشارع العام بعجلون

وفيات الإثنين 24/5/2021

أمانة عمّان تغلق 14 منشأة مخالفة لاشتراطات صحية ومهنية

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الإثنين، 24-05-2021 11:38 ص

انقطاع مفاجئ في الانترنت بالمملكة وهيئة الاتصالات ترد

من
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر مطلع في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، ان الهيئة تبحث في أسباب انقطاع خدمة الانترنت عن مختلف مناطق المملكة ، صباح اليوم الإثنين.

اضافة اعلان
 

ولفت المصدر ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الهيئة تتواصل مع شركات تزويد الانترنت ، لغايات الوقوف على أسباب توقّف الخدمة .

 

وبيّن ، أنه سيتم إصدار بيان خلال الساعات القادمة ، بعد الكشف عن تفاصيل وحيثيات وأسباب الانقطاع ، مشيرا إلى أن المعنيين يبحثون في أسباب الانقطاع لتلاشيه ، في الفترة القادمة .

 

وكان موقع "الوكيل الإخباري" ، تلقّى العديد من الشكاوى ، نتيجة لانقطاع خدمة الانترنت ، علما أن الشكاوى طالت مختلف شركات الاتصالات، ومختلف المؤسسات .

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
E2I9zbTWUAQyyId

الصفدي يلتقي نظيره المصري

هيئة

هيئة الاتصالات: انقطاع الكهرباء أثر على مليون مشترك بخدمات الإنترنت

520212171918228306334

الضمان لـ الوكيل : رواتب المتقاعدين اليوم وبدل التعطل الخميس القادم

1220201123529533071166

أمانة عمّان تغلق 14 منشأة مخالفة لاشتراطات صحية ومهنية

ك

'كهرباء إربد' ترجىء الفصل المبرمج عن مناطق الشمال

مد

التربية : خطة لاستقبال الطلبة في المدارس

أخبار متعلقة
420212216531838020918

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي