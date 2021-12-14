انهاء الوثائق الفنية لمشروع الناقل الوطني وبدء التزويد في 2027

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية والالتزامات الحكومية بالإسراع باستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتأمين المياه لجميع محافظات المملكة بطاقة (300) مليون متر مكعب فقد أنهت فرقها الفنية المختصة كافة الوثائق المتعلقة بمشروع الناقل الوطني للمياه( العقبة – عمان) .



وأضافت الوزارة في بيان لها، أن كافة الوثائق الفنية المتعلقة بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي سيتم ارسالها يوم غد الخميس 16/12/2021 الى الائتلافات الخمس التي تم تأهيلها سابقا لتقديم عروضها المالية والفنية.



وتعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من المتوقع أن يبدأ بتزويد كافة مناطق الأردن باحتياجاتها المائية خلال العام 2027.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة