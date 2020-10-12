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الإثنين، 12-10-2020 10:29 م

انهيار بوابة المفرق بسبب سقوط الدعامات الحديدية

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الوكيل الاخباري - عزا مدير مديرية الخدمات في بلدية المفرق المهندس إبراهيم ابوسماقة، سبب انهيار جزء من بوابة المفرق – رحاب إلى سقوط الدعامات الحديدية (الطوبار) أثناء صب الخرسانة المسلحة.
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وقال أبو سماقة لـ(بترا)، إن البوابة هي قيد الإنشاء، لافتاً إلى أن سلامة أعمال الطوبار، وكفاءتها من مسؤولية المقاول المنفذ حسب ما نص عليه الفصل الرابع "البند 1/4" من عقد المقاولة الموحدة للمشاريع الإنشائية 2010.

وأشار إلى أن المكتب المصمم والاستشاري لبوابات بلدية المفرق قام بالكشف الحسي على الموقع يوم الخميس الماضي واستلام جميع الأعمال وإعطاء أمر الصب للمقاول.

وقال إن كوادر الإشراف في بلدية المفرق الكبرى ومديرية الشؤون البلدية، قامت بتوجيه المقاول لتدعيم أعمال الطوبار، والتأكد من صلاحيتها قبل المباشرة بأعمال الصب، باعتباره من يتحمل كامل المسؤولية التعاقدية لأعمال تنفيذ البوابة.

 




 

 


 

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