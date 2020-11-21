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السبت، 21-11-2020 09:43 ص

انهيار جدار استنادي لشارع رئيسي في جرش بسبب الأمطار

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الوكيل الإخباري- تسببت مياه الأمطار التي هطلت على محافظة جرش في انهيار جدار استنادي لشارع رئيسي في حي الجبل الأخضر، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى علي قوقزة، السبت.

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وقال قوقزة إن انهيارا حدث في "جدار استنادي بطول 37 مترا وارتفاع 10 أمتار، وإغلاق للشارع الرئيسي في حي الجبل الأخضر الذي يزيد عدد سكانه على 9 آلاف مواطن".


وعزا رئيس بلدية جرش سبب الانهيار إلى "مياه الأمطار التي أدت إلى انهيار جدار استنادي في حي الجبل الأخضر وجزء من الشارع الرئيسي للجبل الأخضر".


وأضاف: "تم إغلاق الشارع احترازيا وأن الجدار الاستنادي يعود لأرض ملاصقة بالشارع تم بناءه على نفقة صاحب الأرض وسيتم تخصيص 50 ألف دينار من صندوق الطوارئ لإعادة بناء الجدار وإلزام صاحب قطعة الأرض بدفع قيمة العطاء".



 




 

 


 

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