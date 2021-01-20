الأربعاء 20-01-2021
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الأربعاء، 20-01-2021 03:22 م

انهيار شارع في السلط

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الوكيل الاخباري - تسبب الهطول الشديد للأمطار خلال اليومين الأخيرين بانهيار كبير لشارع في منطقة كفرهودا شمالي السلط والذي يخدم عددا من المنازل والمزارع.
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وتحركت كوادر الدفاع المدني والأشغال العامة إلى موقع الانهيار للاطلاع على الواقع واتخاذ إجراءات لحماية مستخدمي الطريق.

وأشار المواطن عوني العواملة إلى أن انهيار الشارع يشكل خطورة على أهل المنطقة، وهناك حاجة ملحة لإصلاح الطريق ومعالجة مواقع الانهيارات فيه حتى لا تمتد إلى بقية الطريق.

وأجرت كوادر الأشغال العامة توسعة للطريق من احد جوانبه لخدمة المواطنين القاطنين في المنطقة قبل معالجة الانهيار.

 




 

 


 

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