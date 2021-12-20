الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

بلدية اربد : تعاملنا مع 15 شكوى في اليوم الأول من المنخفض الجوي

انهيار شارع في عنجرة بسبب غزارة الأمطار

إربد: إيقاف ضخ المياه عن بعض المناطق - اسماء

وزير الصحة : لا توجد أي نية للحكومة بالعودة الى الحظر والاغلاقات

الوزيرة السابقة اسمى خضر في ذمة الله

مراكز التطعيم بجميع الجرعات يوم الثلاثاء - أسماء

الخصاونة يوعز بإيواء طفلة قضت عائلتها حرقا

الصحة العالمية : أوميكرون من المرجح ان يصيب المطعمين

لقاء حول العلاقة التشاركية بين الأمن والمجتمع المحلي في لواء فقوع

وقفة في غزة تضامناً مع الأسيرات في سجون الاحتلال

الإثنين، 20-12-2021 11:26 م

انهيار شارع في عنجرة بسبب غزارة الأمطار

d


الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر بلدية عجلون الكبرى مساء اليوم الاثنين، مع انهيار أجزاء كبيرة ومناطق واسعة من شارع تنظيمي في حي الصالوص بمنطقة عنجرة.

وقال نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي لـ(بترا)، إن كوادر البلدية توجهت ومنذ إبلاغها عن حدوث الانهيار إلى الموقع واتخذت الإجراءات والاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين القاطنين في المنازل الواقعة تحت مستوى الشارع والتي طالها أجزاء من هذا الانهيار مما قد يشكل خطراً عليها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220211517139209756872

بلدية اربد : تعاملنا مع 15 شكوى في اليوم الأول من المنخفض الجوي

11202125125919222741800

إربد: إيقاف ضخ المياه عن بعض المناطق - اسماء

حظر

وزير الصحة : لا توجد أي نية للحكومة بالعودة الى الحظر والاغلاقات

ffff

الوزيرة السابقة اسمى خضر في ذمة الله

وزارة الصحة 2)

مراكز التطعيم بجميع الجرعات يوم الثلاثاء - أسماء

الخصاونة لوغو

الخصاونة يوعز بإيواء طفلة قضت عائلتها حرقا

أخبار متعلقة
عجلون

عجلون: مطالب بتشغيل مستشفى الإيمان الجديد

w

مصنع الحاويات التابع لبلدية الكرك الكبرى يبدأ إنتاجه

1220211416205402609205

إربد: إعتباراً من ١/١/٢٠٢٢ منع البيع والتداول في السوق المركزي قبل الرابعه فجراً

12202112163649616334252

عجلون : لقاء تعريفي بمشروع لجان الدعم المجتمعي

f

بلدية عجلون تفعل خطة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية

920211402020923878677

بلدية عجلون توقع مذكرة تفاهم لتعزيز دور الشباب