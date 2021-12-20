انهيار شارع في عنجرة بسبب غزارة الأمطار

الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر بلدية عجلون الكبرى مساء اليوم الاثنين، مع انهيار أجزاء كبيرة ومناطق واسعة من شارع تنظيمي في حي الصالوص بمنطقة عنجرة.



وقال نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي لـ(بترا)، إن كوادر البلدية توجهت ومنذ إبلاغها عن حدوث الانهيار إلى الموقع واتخذت الإجراءات والاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين القاطنين في المنازل الواقعة تحت مستوى الشارع والتي طالها أجزاء من هذا الانهيار مما قد يشكل خطراً عليها.

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