اهتزازات كسارة ترعب طلبة مدرسة في عمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قام مدير تربية لواء الجيزة عطوفة الأستاذ أحمد المساعفة وبرفقتهِ كل من المدير الفني السيدة لنا البخيت و السيد أمجد الحيا و مسؤول قسم الإعلام السيد محمد الفايز بزيارة تفقدية لمدرسة الباسلية على ضوء ورود ملحوظة من قسم الإشراف لعطوفتهِ مفادها تغيب عدد من الطلبة.



وقالت مديرية تربية لواء الجيزة عبر صفحتها على الفيسبوك ان مدير التربية التقى مديرة المدرسة وعدد من الأهالي حيث قاموا ببيان الأسباب وراء ذلك حيث أنهم يعانون من وجود كسارات في نفس المنطقة وبحكم عملها فإنها تصيب المنطقة باهتزازات تشكل خطراً حقيقياً على المبنى المدرسي.



من جانبهِ وجه عطوفته قسم الأبنية في المديرية لسرعة الكشف وتفقد المبنى المدرسي ، كذلك تواصل من خلال اتصال هاتفي مع متصرف لواء الجيزة من أجل اتخاذ اللازم بهذا الشأن.



و أبدى مدير التربية أن سلامة أبنائه الطلبة هي من أولى أولوياته وأنه سيتابع هذا الموضوع عن كثب، استكمالاً لرؤية سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بأن منظومة التعليم هو الأولوية الأولى للنهوض بالأردن.

اضافة اعلان