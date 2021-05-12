الأربعاء 12-05-2021
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تحديد 37 مصلى لإقامة صلاة العيد في عجلون

الأربعاء، 12-05-2021 03:51 م

اوقاف اربد الاولى تحدد 115 مصلى للعيد خارج المساجد

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الوكيل الاخباري - حددت مديرية اوقاف اربد الاولى 115 مصلى لإقامة صلاة العيد في المناطق والالوية التابعة لها.

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وقال مدير المديرية الشيخ عمر الحموري لوكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم ان المصليات توزعت بواقع 47 مصلى في الجزء التابع لها من لواء قصبة اربد و17 مصلى في منطقة غرب اربد و10 مصليات في لواء الطيبة و7 مصليات في لواء الوسطية و 34 مصلى في لواء بني كنانة.


واكد الحموري ان صلاة العيد ستكون في ساحات المساجد المعلن عنها وليس في داخلها مشيرا الى انه سيتم اغلاق المساجد لافتا الى انه تم الانتهاء من تجهيز ساحات المساجد وبعض الساحات العامة والملاعب لاستقبال المصلين بالتعاون مع البلديات ولجان المساجد.


-(بترا)

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