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الخميس، 28-04-2022 01:18 م

اوقاف اربد الثانية توضح حول جمع التبرعات لصندوق الزكاة

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الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية اوقاف اربد الثانية الشيخ عبد السلام نصيرات إن تخصيص جمع التبرعات عقب صلاة الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك لصالح صندوق الزكاة، جاء بهدف دعم موجودات الصندوق وزيادة قدرته في الإنفاق على الأوجه المنوطة به.

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وقال نصيرات ردا على ما أثاره عدد من القائمين على لجان رعاية المساجد، أن الصندوق يقدم للمديرية نحو 180 ألف دينار سنويا، حيث تحدد المديرية كيفية إنفاقها، منها رواتب لأكثر من 250 اسرة فقيرة بمبالغ شهرية تتراوح بين 60- 120 دينارا، اضافة الى كفالة أكثر من 80 يتيما بمبلغ 30 دينارا شهريا، الى جانب توزيع مساعدات نقدية على الأسر الفقيرة في رمضان، و قسائم شراء و طرود خيرية وكسوة العيد، وغير ذلك من اوجه الإنفاق على النحو الذي حدده المشرع.


واضاف، ان ما تجمعه مساجد المديرية سنويا لصالح الصندوق لا يتجاوز 5% من حجم المساعدات التي يقدمها الصندوق للمديرية لصرفها على الأوجه المخصصة لها، لافتا الى ان هذه هي الجمعة هي الوحيدة التي يتم فيها جمع الزكوات للصندوق سيما أن الكثيرين يؤجلون أخرج الزكاة للعشرة الاواخر من رمضان.


وبين ان تخصيص جمع الزكاوات لصالح صندوق الزكاة في المساجد جاء من باب التسهيل على المواطنين ، موضحا أن ذلك لا يتعارض مع التبرعات لصالح صناديق رعاية المساجد فهي متاحة.


واشار الى ان لجان المساجد تعمل على جمع التبرعات على مدار العام ولن يضير تخصيص جمعة من بين 52 جمعة في العام الواحد لجمع التبرعات والزكوات لصندوق الزكاة الذي يقوم بواجبه الشرعي بأمانة ومسؤولية متناهية في رعاية الأسر الفقيرة، وطلاب العلم، واقامة المشاريع التنموية والانتاجية.


وكان قائمون على لجان رعاية عدد من المساجد التابعة للمديرية اعتبروا أن تخصيص يوم الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك لجمع التبرعات لصالح صندوق الزكاة يحد من قدرة اللجان على رعاية المساجد وإدامة الإنفاق عليها.

واعتبروا أنه ليس من المنطق والحكمة ان تنفق المساجد على الصندوق بدل الانصراف لرعاية شؤونها، مشيرين إلى أنها بالكاد تستطيع توفير متطلبات المساجد والإنفاق عليها .

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