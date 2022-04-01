اوقاف الكورة تطلق أسبوع العناية بالمساجد

الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية أوقاف لواء الكورة، أسبوع العناية بالمساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير أوقاف الكورة هيثم بني أرشيد، إن إطلاق أسبوع العناية بالمساجد الذي باشرته المديرية أمس الخميس، يأتي للمحافظة على بيوت الله تعالى وصيانتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الفضيل، مشيرا الى أنه تم الايعاز لجميع الأئمة المشرفين ومراقبي المساجد في مختلف مناطق المديرية للعمل على متابعة تهيئة المساجد وصيانتها لاستقبال المصلين طيلة أيام الشهر المبارك .



وأضاف أن المديرية وضعت خطة عمل وبرامج متكاملة خاصة بشهر رمضان الفضيل ستشتمل على عقد المجالس العلمية الهاشمية، وإقامة دروس الوعظ والإرشاد في جميع المساجد، فيما ستقوم المديرية بتوزيع نماذج جمع التبرعات لصالح صندوق الزكاة بهدف إنجاح برامج الصندوق اعتبارا من الجمعة الأولى من شهر رمضان .