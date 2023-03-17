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الجمعة، 17-03-2023 02:00 م

اوقاف الكورة تطلق أسبوع العناية بالمساجد

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية أوقاف لواء الكورة، أسبوع العناية بالمساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير أوقاف الكورة خالد بني ياسين خلال اجتماع مع الأئمة والمؤذنين والإداريين أمس الخميس في مسجد المنصوري بدير أبي سعيد، إن إطلاق أسبوع العناية بالمساجد الذي باشرته المديرية يأتي للمحافظة على بيوت الله تعالى وصيانتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الفضيل، مشيرًا إلى أهمية عمل جميع الأئمة المشرفين ومراقبي المساجد في مختلف مناطق المديرية على متابعة تهيئة المساجد وصيانتها لاستقبال المصلين طيلة أيام الشهر المبارك .


وأضاف، أن المديرية وضعت خطة عمل وبرامج متكاملة خاصة بشهر رمضان الفضيل ستشتمل على عقد المجالس العلمية الهاشمية بواقع يوم من كل أسبوع، وإقامة دروس الوعظ والإرشاد في جميع المساجد، فيما ستقوم المديرية بتوزيع نماذج جمع التبرعات لصالح صندوق الزكاة بهدف إنجاح برامج الصندوق اعتبارًا من الجمعة الثانية من شهر رمضان .


 




 

 


 

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