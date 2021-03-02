اول تعليق لوزير الداخلية بعد تقديم استقالته

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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وجه وزير الداخلية السابق سمير المبيضين رسالة الى رئيس مجلس الاعيان واعضاء المجلس بعد استقالته من الحكومة على خلفية حضور مأدبة عشاء مخالفة لأوامر الدفاع.وجاء في رسالته:دولة رئيس مجلس الاعيان الأكرماصحاب الدولة و المعالي و السعادةيطيب لي بعد ان غادرت موقعي وزيرا للداخلية ان ابعث لكم جميعًا بخالص تقديري واحترامي..والله اشكر بإنني غادرت الموقع ليس بسبب امراً يمس امانتي او سلوكي او سمعتي او كرامتي الشخصية او تقصيراً في إداء واجباتي الوظيفيةشاكر لشخص الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الاكرم الذي اقدره واحترمه ما قدم واعطى لوطنه و مليكه..سائلا الله ان يحفظ اردننا الغالي قوياً منيعاً شامخاً تحت ظل قيادتنا الهاشمية الملهمة.