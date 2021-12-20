الإثنين 20-12-2021
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الإثنين، 20-12-2021 04:41 م

اول مصاب أردني بأوميكرون ينهي الحجر الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، الاثنين، ان أول مصاب اردني بمتحور "أوميكرون" سينهي الحجر المؤسسي الثلاثاء بعد مرور 14 يوماً على إصابته.اضافة اعلان


وبين البلبيسي إن معدل إعطاء مطاعيم كورونا خلال الأيام الماضية وصل إلى 20 ألف جرعة يومياً ، بحسب المملكة.


وأضاف أنه "تم تحويل العديد من مراكز التطعيم بالسيارات إلى مراكز أخرى بسبب الأحوال الجوية".


وأكّد البلبيسي عدم وجود أي مشاكل في سير عملية التطعيم، حيث تم زيادة عدد الفرق في الأماكن التي تم التحويل عليها حتى تغطي الأعداد.


ولفت إلى أنه "في الأسبوع 50 تم تسجيل 28121 إصابة بكورونا، بينما سجل 35003 إصابات في الأسبوع 49، بمعدل انخفاض حوالي 20%، ونسب الإيجابية بنحو 15%".


كما انخفضت نسب التطعيم ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية، حيث كانت في الأسبوع 49 الجرعة الأولى 63 ألف وانخفضت في الأسبوع 50 إلى 46 ألفا، وفق البلبيسي.

 




 

 


 

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