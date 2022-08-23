ايعاز بتأهيل ضريح ذيبان الروماني

الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، موقع تل ذيبان الأثري وضريح ذيبان الروماني بمحافظة مأدبا، ومشروع متحف آثار محافظة الطفيلة. اضافة اعلان





وبحسب بيان للدائرة اليوم الثلاثاء، أوعز الدكتور بلعاوي بضرورة العمل على تأهيل ضريح ذيبان الروماني من الداخل ليصبح معلماً أثرياً بارزاً في بلدة ذيبان، ونقطة جذب سياحي وحضاري، إلى جانب إعداد خطة لتفسير المكان تتناسب وقيم الموقع.



وأكد خلال زيارته موقع تل ذيبان واطلاعه على مشروع بناء مركز زوار للموقع، ضرورة العمل على تأهيل الحمام الروماني داخل التل، والعمل على تأهيل الممرات السياحية داخل موقع التل؛ لتقديم الموقع بما يتناسب وأهميته الحضارية والتاريخية.