ايعاز بوقف الحجز على اموال المواطنين نتيجة تراكم فواتير المياه

الوكيل الاخباري -

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أوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان إلى جميع إدارات وشركات المياه بإيقاف جميع عمليات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمواطنين نتيجة تراكم أثمان المياه إلى إشعار آخر.وأوضح وزير المياه في بيان صحافي اليوم الاثنين أن ذلك جاء للتخفيف على المواطنين، والابقاء على خدمات المياه مستمرة في ضوء استمرار تداعيات جائحة كورونا والتطورات الوبائية التي تشهدها المملكة والعالم.وشدد سعيدان على ضرورة تقديم جميع التسهيلات الممكنة للمواطنين الراغبين بتسديد وتسوية الالتزامات المترتبة عليهم وفق الإمكانات المتاحة.