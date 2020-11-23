الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد خلال لقائه شخصيات من محافظات الجنوب اعتزازه وفخره بالعشائر الأردنية

الهياجنة: الحكومة تنظر للأرقام بتفاؤل حذر

وزير الصحة يعلن عن خطة لإعطاء لقاح كورونا بالاردن

السعودية تعلن توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجاناً

توضيح حكومي حول الحظر الشامل

وزير الاعلام يوضح حول اغلاق بعض القطاعات

صدور نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

ايعاز بوقف الحجز على اموال المواطنين نتيجة تراكم فواتير المياه

الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات هامة

الإمارات تسمح للأجانب بتملك كامل للشركات

الإثنين، 23-11-2020 06:07 م

ايعاز بوقف الحجز على اموال المواطنين نتيجة تراكم فواتير المياه

320202821056874796512


الوكيل الاخباري - أوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان إلى جميع إدارات وشركات المياه بإيقاف جميع عمليات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمواطنين نتيجة تراكم أثمان المياه إلى إشعار آخر.
اضافة اعلان

وأوضح وزير المياه في بيان صحافي اليوم الاثنين أن ذلك جاء للتخفيف على المواطنين، والابقاء على خدمات المياه مستمرة في ضوء استمرار تداعيات جائحة كورونا والتطورات الوبائية التي تشهدها المملكة والعالم.

وشدد سعيدان على ضرورة تقديم جميع التسهيلات الممكنة للمواطنين الراغبين بتسديد وتسوية الالتزامات المترتبة عليهم وفق الإمكانات المتاحة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fbbe6a87d280

الملك يؤكد خلال لقائه شخصيات من محافظات الجنوب اعتزازه وفخره بالعشائر الأردنية

2020_11_23_06_43_34

الهياجنة: الحكومة تنظر للأرقام بتفاؤل حذر

11202023154218359022234

وزير الصحة يعلن عن خطة لإعطاء لقاح كورونا بالاردن

1120202016275448374235

توضيح حكومي حول الحظر الشامل

11202021171522678207604

وزير الاعلام يوضح حول اغلاق بعض القطاعات

إرادة ملكية سامية

صدور نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

أخبار متعلقة
1

وزير المياه يتفقد واقع الخدمة بمحافظة البلقاء

20190708T135715-1562583435057577900-36

وزير المياه: الاسراع بإنشاء محطة معالجة المياه بمجرى وادي الواله وآبار الهيدان

555

ولي العهد يهاتف وزير المياه للتعزية بوفاة والدته

5

وزير المياه يدلي بصوته في سحاب

thumbs_b_c_c07d401b24d0205527a1e756e9c87a4d

نقابة الأطباء تحذر من هذه الشركات

ب

السعيدات يبحث مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ مشروعات مائية