ايعاز حكومي بشأن دوام موظفين

الوكيل الاخباري - اوعز نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان إلى رؤساء لجان البلديات بإلزام الموظفين بالدوام الرسمي.



وعمم كريشان كتابا الى رؤساء لجان البلديات بسبب عدم التزام موظفي البلديات بالدوام الرسمي واغلاق ابواب بعض البلديات قبل انتهاء الدوام مما يؤثر على حسن سير العمل البلدي وتقديم الخدمة للمواطنين.



وأكد كريشان في كتابه انه سيتم تنفيذ جولات تفتيشية غير معلنة على البلديات للتأكد من التزام الموظفين بالدوام الرسمي وسيتخذ اشد الاجراءات القانونية بحق البلديات المخالفة.

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