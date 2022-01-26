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الأربعاء، 26-01-2022 09:08 م

ايعاز حكومي بشأن عائلات تم إنقاذها من مداهمات مياه الأمطار في الكرك

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الوكيل الاخباري- هاتف نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بعض أفراد (10) عائلات تضم (27) شخصاً تم إنقاذه وإيوائهم من قِبل كوادر بلدية شيحان، بهدف الاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم والعناية الكاملة بهم.

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وأوعز فوراً إلى رئيس لجنة البلدية المهندس خالد البنوي والمديرة التنفيذية للبلدية المهندسة أشواق المجالي لتقديم كافة التسهيلات لأفراد هذه العائلات، خاصة الأطفال وكبار السن والنساء، مؤكداً بأن هذه الجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية والبلديات تنطلق من التطلعات والرؤى الملكية السامية، ومن خطة الحكومة للتعامل العاجل مع الأحداث الطارئة خلال الظروف الجوية الحالية.


وشكر كريشان رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس البنوي والمديرة التنفيذية المجالي وطواقم البلدية الذين قدموا لمسة أردنية وطنية لهذه العائلات في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة التي تتأثر بها المملكة.


من جانبه قال المهندس البنوي بأنه تم وعلى الفور تأمين أفراد العائلات بالاحتياجات والمتطلبات اللازمة خاصة الحرامات وصوبات التدفئة والمواد الغذائية بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في لواء القصر، فيما وفرت البلدية مادة الحليب للأطفال.


وكان أمين عام وزارة الإدارة المحلية رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة المهندس حسين مهيدات قد أعلن في وقت سابق أنه تم تجهيز (124) مركز إيواء تتسع لحوالي (1500) سرير في مختلف بلديات المملكة لإيواء الأسر والعائلات التي تداهم منازلها مياه الفيضانات والأمطار، إضافة إلى إيواء المواطنين وضيوف الأردن والسياح الذي قد تتقطع بهم السُبل على الطرق وفي مختلف المناطق.

 

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