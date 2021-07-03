ايعاز حكومي لمعالجة موقع الانزلاق خلف مجمع العوايشة في السلط

الوكيل الاخباري -

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أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، السبت، إلى المعنيين في الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لمعالجة موقع الانزلاق خلف مجمع العوايشة في السلط، مبيناً أن الانهيار الحاصل داخل حدود التنظيم ومن اختصاص وزارة الإدارة المحلية.وتفقد الكسبي، واقع “الطرق في مخيم البقعة” والخدمات المقدمة للمواطنين، موعزاً إلى المعنيين في الوزارة بإجراء دراسة شمولية لكافة خدمات البنية التحتية وإجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضمن المخصصات المالية المتوفرة، والاولويات التي تحددها الوزارة.