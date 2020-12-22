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الثلاثاء، 22-12-2020 05:01 م

ايعاز حكومي هام حول الدعم التكميلي وتكافل 3

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 الوكيل الاخباري - تفقد وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، أيمن المفلح، ووزير الشباب، محمد النابلسي، اليوم الثلاثاء، مركزي التسجيل لبرنامجي الدعم التكميلي وتكافل 3، في مقر صندوق المعونة، ومقر تسجيل في غرب عمان.

واستمع الوزيران لشرح من مدير عام صندوق المعونة الوطنية، عمر المشاقبة، عن الإجراءات وشروط واُسس الاستفادة من برامج الصندوق واطلعا على الأعداد التي جرى تسجيلها، بالإضافة لشرح عن مركز الدعم والمساندة التابع لمديرية الدعم الحكومي في إدارة الصندوق، ومركز نُظُم المعلومات الجغرافية وآليات العمل، فضلا عن الاطلاع على خريطة المناطق المستهدفة لدى الصندوق.

وتباحث الوزيران المفلح والنابلسي في آليات الاستفادة من مراكز الشباب المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، في برامج الصندوق، حيث أوعز المفلح إلى مدير عام الصندوق، إعداد كشف باحتياجات الصندوق في تلك المناطق ليتسنى للجانبين توقيع اتفاقية مستقبلا بهذا الخصوص.

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ويستهدف برنامج الدعم التكميلي في هذه المرحلة 35 ألف أسرة، فيما يستهدف برنامج تكافل (3) نحو 100 ألف أسرة.

وافتتح صندوق المعونة الوطنية عددا من مراكز التسجيل في مختلف مناطق المملكة، تسهيلا على المواطنين الذين لا يتمكنون من التسجيل إلكترونيا على مختلف البرامج، وضمن إطار تعزيز مفهوم المواطنة وتنمية روح التطوع في خدمة المجتمع.

واستعان الصندوق بفريق "ساند" التطوعي التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وفريق من متطوعي منصة "نحن" أحد برامج منصة نوى إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، حيث يتواجد بشكل يومي 130 متطوعا في 41 موقعا من مواقع صندوق المعونة الوطنية، للعمل على المساعدة في عملية التسجيل، وتنظيم الإجراءات والتسهيل على المواطنين، إضافة إلى التأكد من تطبيق جميع إجراءات السلامة العامة، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة حتى نهاية التسجيل.

وأعلن الوزير المفلح بدء التسجيل في البرنامجين مؤخرا؛ حيث ستنتهي فترة التسجيل مع نهاية شهر كانون الأول الحالي.


 




 

 


 

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