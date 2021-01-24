الأحد 24-01-2021
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الأحد، 24-01-2021 03:04 م

ايعاز عاجل من مدير الامن العام

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الوكيل الاخباري - أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة للقضاء الشرطي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق بالشكوى المقدمة من احد الأشخاص حول تجاوز بحقه أثناء تحرير مخالفة، وبما يضمن تحقيق العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقوانين ووفقاً لنتائج التحقيق .
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وكان أحد المواطنين نشر على حسابه الشخصي شكوى بوجود تجاوز من احد رجال الأمن العام أثناء مخالفته لعدم ارتداء الكمامة في محافظة العقبة، الأمر الذي أدى لوقوع خلاف بينه وبين رجل الأمن، حيث سيتم مراجعة كافة التفاصيل وكاميرات المراقبة وشهادات الشهود، للوقوف على ملابسات الحادثة.

 




 

 


 

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