الأربعاء 17-02-2021
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الأربعاء، 17-02-2021 09:55 م

ايعاز عاجل من وزير الاوقاف محمد الخلايلة

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الوكيل الاخباري - وجه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، لجان الزكاة لفتح أبوابها وسرعة الاستجابة لكل من يطلب المساعدة من المواطنين، في ظل الظروف الجوية الحالية.
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وبيّن الخلايلة أنه جرى تشكيل غرفة عمليات في صندوق الزكاة للوقوف على أي حالة طارئة في ظل الظروف الجوية التي تتعرض لها المملكة.

كما أوعز وزير الأوقاف إلى جميع مدراء مديريات الأوقاف بالمملكة فتح المساجد أمام المواطنين نظرا للحالة الجوية السائدة بالمملكة.

وأكد على جميع مدراء الأوقاف الإبقاء على فتح مساجد المملكة امام المواطنين واستقبالهم في حال احتاج الأمر الى ذلك لا سمح الله، وتقديم كافة الخدمات والمساعدات التي يحتاجونها.

من جهة أخرى دعا مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات المواطنين للاتصال على الرقم ٠٧٧٦٧٥٠٠٨٨ لتقديم المساعدات والتنسيق مع لجان الزكاة مباشرة عند الحاجة.

 




 

 


 

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