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الأربعاء، 11-11-2020 01:55 م

ايعاز عاجل من وزير الداخلية بتفعيل امر الدفاع رقم 20

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 الوكيل الاخباري - اوعز وزير الداخلية توفيق الحلالمة إلى الحكام الإداريين بتفعيل أمر الدفاع رقم 20 القاضي بمنع التجمعات في المناسبات واستخدام إجراءات وادوات الوقاية والسلامة العامة.
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وشدد وزير الداخلية اليوم الأربعاء على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين ووفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدا انه ستجري متابعة وضبط الأشخاص الذين قاموا يوم أمس بعمل تجمعات انتخابية وإطلاق العيارات النارية.

وعزا الحلالمة هذا الإجراء إلى تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الإصابات وعدم التزام بعض المواطنين بأوامر الدفاع ما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.

وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين ايلاء هذا الامر جل العناية والاهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن الاختصاص.

 




 

 


 

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