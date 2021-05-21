ايعاز عاجل من وزير الداخلية بسبب انقطاع التيار الكهربائي

الوكيل الاخباري -

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قدّم وزير الداخليّة مازن الفرّاية إيجازاً لرئيس الوزراء أكّد من خلاله الإيعاز إلى المحافظين والحكّام الإداريين في جميع مناطق المملكة من أجل متابعة أوضاع المستشفيات والمرافق الحيويّة، وضمان ديمومة عملها.كما أكّد الفرّاية وضع جهاز الدّفاع المدني في حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع أيّ حالات تستدعي التدخّل الفوري بسبب انقطاع الكهرباء، مؤكّداً أنّ جميع الأجهزة تعمل بشكل مكثّف لضمان ديمومة عمل جميع المرافق الحسّاسة.ولفت إلى أنّ المطارات جميعها تعمل على المولّدات، ولم تتعرّض لأيّ مشكلة بسبب انقطاع التيّار الكهربائي.