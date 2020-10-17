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السبت، 17-10-2020 02:04 م

ايعاز عاجل من وزير الصحة بعد مشاهدته هذا الفيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرح وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات بأنه يتابع جميع ما يرد ويتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلل وإنتهاكات في المنظومة الصحية والمستشفيات والشكاوي الواردة المتعلقة بها .
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وأنه فور مشاهدة الفيديو المتداول الذي يظهر التقصير في مستشفى الأمير حمزة ، أوعز وعلى الفور بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير مستشفى الأمير حمزة للوقوف على حقيقة الأمر ومحاسبة أي تقصير يمكن أن يحدث في المستقبل وموافاته بالنتائج على الفور .

كما شدد إلى أنه لن يتوانى في محاسبة المقصرين ، وأن صحة المواطن الأردني هي أولى أولوياتنا وأن أمننا الصحي من أمننا الوطني . 

كما طالب عبيدات ومن خلال إجتماعه بمدراء مستشفيات ، بضرورة إيلاء المرضى أقصى درجات الرعاية الصحية وتقديم أفضل ما يمكن لهم ، وأكد بأن الوزارة تقوم بتحديث بروتوكول خاص بالتعامل مع مرضى كوفيد ١٩ . 

 




 

 


 

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