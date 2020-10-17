ايعاز عاجل من وزير الصحة بعد مشاهدته هذا الفيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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صرح وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات بأنه يتابع جميع ما يرد ويتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلل وإنتهاكات في المنظومة الصحية والمستشفيات والشكاوي الواردة المتعلقة بها .وأنه فور مشاهدة الفيديو المتداول الذي يظهر التقصير في مستشفى الأمير حمزة ، أوعز وعلى الفور بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير مستشفى الأمير حمزة للوقوف على حقيقة الأمر ومحاسبة أي تقصير يمكن أن يحدث في المستقبل وموافاته بالنتائج على الفور .كما شدد إلى أنه لن يتوانى في محاسبة المقصرين ، وأن صحة المواطن الأردني هي أولى أولوياتنا وأن أمننا الصحي من أمننا الوطني .كما طالب عبيدات ومن خلال إجتماعه بمدراء مستشفيات ، بضرورة إيلاء المرضى أقصى درجات الرعاية الصحية وتقديم أفضل ما يمكن لهم ، وأكد بأن الوزارة تقوم بتحديث بروتوكول خاص بالتعامل مع مرضى كوفيد ١٩ .