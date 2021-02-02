ايعاز عاجل من وزير الصحة لكل المصابين بكورونا في الاردن

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في حديث اذاعي انه فيما يتعلق بالسلالة الجديدة والتي تعرف بالسلالة البريطانية ان هناك تقنيات جديدة وسهولة كبيرة في إجراء الفحوصات للكشف عن هذه السلالة وإن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في المطارات والحدود بهدف التقليل من انتشار الفيروس .

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وأكد الوزير عبيدات أنه أوعز بان يتم إجراء الفحوصات للكشف عن الإصابة بالسلالة الجديدة على كل الحالات التي تعطي نتيجة ايجابية لفحص الكورونا .



وحول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، أكد الوزير عبيدات أن الجرعة الثانية من اللقاحات متوفرة وسيتم البدء بإعطائها يوم غدا أو بعد غد ونعمل على تامين اكبر عدد ممكن من اللقاحات .



