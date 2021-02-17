ايعاز عاجل من وزير الصحة نذير عبيدات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة الصحة ان وزير الصحة نذير عبيدات اوعز الى جميع المستشفيات والمراكز الصحية برفع مستوى الجاهزية من حيث التعزيز بالكوادر الصحية كافة خاصة في اقسام الاسعاف والطوارئ.

اضافة اعلان



وبينت الوزارة ان المستشفيات والمراكز الصحية تستقبل الحالات المرضية وتم تفعيل غرف العمليات في مديريات الصحة و المستشفيات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة، وتقدم لهم العلاج وتعزيز القدرات ضمن خطة الطوارئ من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع لمديرية الازمات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية المحتملة في المملكة على مدار 24 ساعة.

ويستقبل مركز عمليات الطوارئ، الاتصالات على الخط المباشر 0778410186 و كذلك على ارقام الهواتف الارضية ( 065065768 / 065065759 ) والذي يُستقبل عليها الاتصالات والاستفسارات المتعلقة بالشأن الصحي.



وتحرص الوزارة على مراجعة خطط الطوارئ اولا باول لتكون جاهزة وقابلة للتنفيذ وتفعيلها وقت الحاجة وعلى إدامة التعاون والتنسيق مع الجهات والقطاعات المعنية في هذه الظروف الجوية وخاصة الدفاع المدني والوزارات الخدمية الأخرى.



