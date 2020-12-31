ايعاز فوري من وزير الاشغال العامة والاسكان

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي والصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ووفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ورئيس غرفتي صناعة عمان وصناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، اليوم الخميس، اوضاع طريق الشحن الجوي في منطقة القسطل الصناعية والذي يربط طريق المطار بمنطقة الشحن الجوي و منشأت صناعية اخرى.

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واوعز الكسبي بالعمل على دراسة الطريق وطرح عطاء إعادة التأهيل والصيانة بشكل فوري مشيراً إلى اهمية الطريق الحيوية والصناعية والتي هي من ضمن اولويات الحكومة.



ولفت إلى انه تم توقيع اتفاقية ما بين الحكومة الاردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إعادة تأهيل الطريق بقيمة 9 ملايين دينار.







