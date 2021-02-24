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الأربعاء، 24-02-2021 03:43 م

ايعاز لوزير العمل معن القطامين

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الوكيل الاخباري - قام وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين بجولة تفقدية مفاجئة اليوم الأربعاء لمديرية العاملين في المنازل ومديريتي تفتيش وتشغيل عمان الأولى ومكتب عمل نقابة المقاولين في منطقة العبدلي.

واستمع الوزير خلال الجولة إلى ملاحظات المواطنين المتواجدين في هذه المديريات ولهم معاملات فيها، كما اطلع على سير العمل والتقى المدراء والموظفين واستمع إلى شرح منهم حول الإجراءات التي تقوم بها كل مديرية.

وأكد القطامين خلال الجولة أن الوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات وتبسيطها للمواطنين وتقدم الخدمات بأفضل السبل.

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وحث الوزير المدراء والموظفين في المديريات التي قام بزيارتها على التعاون مع المواطنين والاهتمام بملاحظاتهم وتسهيل سير العمل خدمة لهم.


 




 

 


 

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