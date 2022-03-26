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السبت، 26-03-2022 01:41 م

ايعاز من الصناعة والتجارة حول اسعار السلع ومراقبة الأسواق

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الوكيل الإخباري - اوعزت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على مراقبي الأسواق لتكثيف وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية ورصد اسعار السلع بشكل يومي وخاصة التموينية منها.

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واشارت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إلى انه تم تحرير 439 مخالفة تموينية في كافة محافظات المملكة خلال الفترة 10 -24 /3-2022 معظمها عدم اعلان سعر.


وبينت انه تم تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق بـ 500 مراقب باشروا أعمالهم اعتبارا من السبت الماضي. 


ودعت الوزارة المواطنين للتواصل على رقم الشكاوى 065661176 او من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة في حال وجود شكاوى او مخالفات تتعلق بالأسواق.

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