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السبت، 31-12-2022 12:01 م

ايعاز من الفايز بشأن محمية رم الطبيعية

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الوكيل الإخباري - زار رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، مركز زوار رم خلال جولة تفقدية اكد خلالها على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام العاملين في القطاع السياحي والتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي والعاملين في القطاع السياحي في المنطقة من أجل رفع سوية الخدمات السياحية المقدمة للسياح والزوار المحليين والأجانب.اضافة اعلان


واوعز الفايز للعاملين في محمية رم الطبيعية بالاستجابة السريعة لكافة ملاحظات القطاع السياحي والعمل على تصويبها بالسرعة الممكنة، وجعل منطقة وادي رم منطقة جذب سياحي ومقصدا سياحياً هاماً للسياحة المحلية والأجنبية.

وعلى صعيد متصل وخلال الجولة اطلع الفايز على إجراءات سير العمل والخدمات المقدمة في جمرك وادي اليتم للقادمين والمغادرين ، وحركة نقل الشاحنات والبضائع عبر المركز، مؤكداً على التسهيل والتيسير على المسافرين عبر المركز بدرجة عالية من الدقة والسرعة، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

كما زار الفايز خلال جولته مركز خدمات المدينة يرافقه مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، واستمع خلالها لشرح عن الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين في مختلف القطاعات، كما اطلع على غرفة عمليات السلطة والية العمل فيها من استقبال ومتابعة الملاحظات بين السلطة والجهات المعنية من المواطنين في العقبة.

 




 

 


 

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