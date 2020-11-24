ايعاز من رئيس الوزراء إلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الوكيل الاخباري -

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أوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد موازناتها للأعوام 2021 -2023 بشكل تفصيلي وفقا للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 26/ 11/ 2020 .وأكد الخصاونة على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتقيد في التعليمات المرفقة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، وذلك لتحقيق أهداف السياسة المالية والوصول إلى عجز مالي مقبول واحتواء الدين العام ضمن المستويات الآمنة خلال السنوات 2021 -2023.