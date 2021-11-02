الثلاثاء 02-11-2021
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الثلاثاء، 02-11-2021 02:43 م

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الرسمية

الخصاونة لوغو


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الاسراع في تسديد التزاماتها المالية للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وطلب الخصاونة في التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري الاخذ بعين الاعتبار عند طلب ومناقشة مخصصات بنود الامن والحماية للعام 2022 اضافة الحد الادنى للاجور الجديد ضمن موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية لدى اعداد ومناقشة الموازنات التقديرية للعام 2022.

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