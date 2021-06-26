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السبت، 26-06-2021 05:37 م

ايعاز من رئيس الوزراء الى وزارة الاشغال العامة والاسكان

الخصاونة



الوكيل الاخباري -  زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نادي شباب غور الصافي، واطلع على الخدمات التي يقدمها للشباب والمجتمع المحلي في المنطقة.اضافة اعلان


واستمع الخصاونة إلى شرح من رئيس النادي الدكتور خلف العشوش حول الدور الذي يقوم به النادي في خدمة الشباب والمجتمع المحلي، لافتا إلى أن النادي استطاع ومن خلال محفظة اقراضية بالتعاون مع مؤسسة نهر الاردن دعم 250 مشروعا تنوعت بين مشاريع زراعية صغيرة ودعم تعليم طلبة وانشاء بقالات وصالونات سيدات.

وتجول رئيس الوزراء في مرافق النادي الذي يضم قاعة متعددة الاغراض وملعب كرة قدم دخل موسوعة غينيس كأخفض ملعب على وجه الارض، اضافة الى ملعب خماسي تحتاج ارضيته للصيانة نتيجة لدرجات الحرارة العالية.

واوعز الى وزارة الاشغال العامة والاسكان بزيارة النادي بأقرب وقت للاطلاع على واقع الملعب الخماسي واجراء الصيانة اللازمة له بالتعاون مع الجهات المعنية.

 




 

 


 

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