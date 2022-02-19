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السبت، 19-02-2022 08:47 م

ايعاز من رئيس الوزراء بشأن المنخفض الجوي

الخصاونة لوغو


الوكيل الاخباري - ترأس رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان اجتماعاً في دار رئاسة الوزراء اليوم السبت لمتابعة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تسببت بتساقط الثلوج والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض مناطق المملكة، خاصة بعض محافظات الجنوب.

وأبلغ كريشان وزراء الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، والمياه والري الدكتور محمد النجار، والداخلية مازن الفراية، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس مجلس المفوضين والرئيسي التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون الذين حضروا الاجتماع بأن رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة أجرى معه اتصالاً هاتفياً عاجلاً من مصر بهدف متابعة جهود الحكومة في التعامل مع الظروف الجوية الطارئة.

وأكد كريشان بأن رئيس الوزراء الخصاونة طلب ضرورة اتخاذ الإجراءت الفورية للتعامل مع تطورات المنخفض حفاظاً على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

  واطمأن رئيس الوزراء بالوكالة خلال الاجتماع على الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والأجهزة الحكومية والرسمية المختلفة للتعامل مع الأحداث الطارئة للحالة الجوية.

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وأوعز إلى الوزارات المختصة بتفقد السدود والمناطق الساخنة فوراً والتي قد تتأثر بالفيضانات والأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج، مؤكداً على أهمية متابعة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي أولاً بأول واتخاذ أقصى الإجراءات العاجلة للتعامل معها.

كما أوعز إلى الجهات المختصة بترحيل المواطنين الذين يقيمون في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري الأودية والأنهار والمناطق الساخنة والتي قد تشهد فيضانات إلى مراكز الإيواء التي جهزتها البلديات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، مشيراً إلى وجود (124) مركز إيواء في مختلف مناطق المملكة، تتسع لحوالي (1500) سرير.

 

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