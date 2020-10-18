ايعاز من رئيس الوزراء لجميع الوزارات والدوائر الحكومية

الوكيل الاخباري -

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اشار وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد حول الانتخابات النيابية المزمع عقدها في العاشر من تشرين الثاني المقبل إلى أن رئيس الوزراء أوعز لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتقديم كل الدعم اللوجيستي للهيئة لإجراء الانتخابات.ولفت إلى أن الحكومة لديها مسؤولية قانونية وأخلاقية خلال يوم الاقتراع تتمثل بالتشديد على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بشروط ومعايير الصحة والسلامة العامة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين مع وجود تجمعات متوقعة في هذا اليوم، آملا أن يكون هناك التزام من قبل الجميع في الإجراءات الاحترازية والوقائية.