ايعاز من مدير الجمارك بشأن مرور زوار العقبة خلال العيد

الوكيل الإخباري - أوعز مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة لمديرية جمرك العقبة لتفعيل خطة الطوارئ بغية استيعاب ازدياد الحركة السياحية النشطة عبر المنافذ التابعة للمديرية خلال عطلة العيد بهدف التخفيف على المواطنين من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات.



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وقال القضاة أن الدائرة تسعى بكل إمكاناتها لتطوير وتسريع الإجراءات الجمركية المقدمة في المراكز الجمركية المختلفة.