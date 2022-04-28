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الخميس، 28-04-2022 11:48 ص

ايعاز من مدير الجمارك بشأن مرور زوار العقبة خلال العيد

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الوكيل الإخباري - أوعز مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة لمديرية جمرك العقبة لتفعيل خطة الطوارئ بغية استيعاب ازدياد الحركة السياحية النشطة عبر المنافذ التابعة للمديرية خلال عطلة العيد بهدف التخفيف على المواطنين من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات.

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وقال القضاة أن الدائرة تسعى بكل إمكاناتها لتطوير وتسريع الإجراءات الجمركية المقدمة في المراكز الجمركية المختلفة. 

 

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة وبذل كافة الجهود لتسهيل إجراءات التخليص على البضائع وتسهيل حركة عبور المواطنين من وإلى منطقة العقبة الاقتصادية، خصوصاً خلال فترة عطلة عيد الفطر التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لحركة السياحة الداخلية وخصوصاً إلى منطقة العقبة.

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