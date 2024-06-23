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الأحد، 23-06-2024 08:58 ص

ايعاز من وزير الأوقاف بشأن الحجاج الأردنيين

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الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن الوزارة لم تردها أي شكوى من أي حاج أردني من خارج البعثة الرسمية على شركات حج وعمرة مرخصة تابعة لوزارة الأوقاف وإنما عن طريق سماسرة.

واكدت، إن وزير الأوقاف محمد الخلايلة أمر بتشكيل لجنة لاستقبال شكاوى من الحجاج الأردنيين الذين أدوا الفريضة عن طريق شركة حج وعمرة مرخصة، علما بأن الوزارة أوقفت 3 شركات خلال العام الماضي.

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وكان وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المختصة إلى تقديم جميع المعلومات والبيانات التي تحتاجها النيابة العامة فورا في مسارها التحقيقي وضمن إطار اختصاصها للوقوف على الأسباب وراء قضية الحجاج الأردنيين.

 

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