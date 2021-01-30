السبت 30-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك يفاجئ عائلات اردنية بمناسبة عيد ميلاه - صور

الملكية لحماية الطبيعة تنفذ التعداد الوطني للطيور المائية

المياه تتفقد عملية إصلاح انهيار أرضي محاذ لخط ناقل في جرش

الروابدة: الأردن بنى في مئويته الأولى دولته وحافظ على وجوده ونظامه ودوره

وزير النقل يؤكد التشاركية مع نقابة أصحاب الشاحنات

%4.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

الارصاد تحذر من طقس الاحد

اعلان من التعليم العالي بشأن الفصل الدراسي الثاني للجامعات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

بتوجيهات ملكية: فريق وزاري يتفقد مشروع تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة

السبت، 30-01-2021 04:13 م

ايعاز من وزير التربية الى جميع المدارس

1202125173022948770784


الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي حرص القيادة الهاشمية على إيلاء الطلبة الموهوبين والمتميزين الرعاية والاهتمام الكبيرين والتوجيه الدائم لتوفير البيئة الحاضنة لإبداعاتهم وتنمية وصقل مهاراتهم ومواهبهم وإطلاق طاقاتهم واستثمارها.
اضافة اعلان

وأشار الدكتور النعيمي خلال زيارته مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في مأدبا أخيرا، إلى أن الوزارة أعدت خطة لتطوير مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز والنهوض باحتياجاتها من خلال تعليمات جديدة لاختيار مديري ومعلمي هذه المدارس، مبينا أن العمل جار على تحديث المنهاج الإثرائي لطلبتها.

ودعا في بيان صحافي اليوم السبت، إلى إقامة المسابقات بين طلبة المدرسة الواحدة ومدارس المديرية ومدارس المملكة لما لها من أثر في بث روح المنافسة بين الطلبة، والمشاركة الفاعلة في المسابقات العربية والإقليمية والدولية.

ولفت النعيمي إلى دور مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في إتاحة الفرصة امام الطلبة للكشف عن مواهبهم وإثرائها، وأهمية إقامة الشراكات والتوأمة والتشبيك مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والأساتذة المبدعين، داعيا إلى المتابعة والاهتمام بهذه الفئة من الطلبة باعتبارهم ثروة وطنية يجب الاستفادة من مواهبها، والتركيز على المهارات المتقدمة لديهم في مختلف المجالات.

وبين أن هذه المدارس تهدف إلى توفير برامج ومناهج وأنشطة ترعى مواهب الطلبة وتميزهم، كما أن إداراتها ومعلميها يحرصون على رعاية هؤلاء الطلبة، مثمنا جهود الزملاء والزميلات العاملين في هذه المدارس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2021-01-30-at-5.29.51-PM

الملك يفاجئ عائلات اردنية بمناسبة عيد ميلاه - صور

2202012153815385273935

الملكية لحماية الطبيعة تنفذ التعداد الوطني للطيور المائية

1612021498432

المياه تتفقد عملية إصلاح انهيار أرضي محاذ لخط ناقل في جرش

1612021484502

الروابدة: الأردن بنى في مئويته الأولى دولته وحافظ على وجوده ونظامه ودوره

1612020525661

وزير النقل يؤكد التشاركية مع نقابة أصحاب الشاحنات

1202126171354689819813

%4.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

أخبار متعلقة
1202124133532422292503

النعيمي يوضح حول المرحلة المقبلة للتعليم عن بعد

1202114164939787146925

وزير التربية يتوقع تمديد فترة الفصل الدراسي الثاني

1220201618449497467893

مقترحات لعودة الطلبة إلى الجامعات

120211320648978964406

تصريحات جديدة لوزير التربية حول عودة المدارس

120219161646643058016

وزير التربية يكشف آلية عودة الطلبة الى المدارس

120211185654370547692

وزير التربية يتفقد سير امتحان الثانوية في الكرك