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السبت، 27-03-2021 04:22 م

ايعاز من وزير التربية والتعليم الى جميع المدارس

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 الوكيل الاخباري - اكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد ابو قديس ان الوزارة اجرت دراسة حول الطلبة الذين ليس لديهم القدرة للدخول الى المنصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم لاسباب مختلفة،منها عدم توفر اية اجهزة لديهم لمتابعة الدروس او عدم قدرة ذويهم على توفير الانترنت او عدم وصول التيار الكهربائي
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واضاف في تصريحات صحفية ان هؤلاء الطلبة من مختلف انحاء المملكة وتم الايعاز للمديريات بفتح مختبرات الحاسوب باي وقت للطلبة لمتابعة الدروس ، مبينا ان هناك اجراءات اخرى ستقوم بها الوزارة لتمكين الطلبة من متابعة دراستهم .

 




 

 


 

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