ايعاز من وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي عن استكمال الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلبة والقائمين على الامتحان التكميلي الذي ستبدأ أولى جلساته في الساعة العاشرة من صباح غد الخميس، وتقدم له 95451 مشتركا ومشتركة.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط الموسع الذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم الأربعاء، بحضور الأمينين العامين للوزارة ومديري الإدارات ومديري التربية والتعليم.ودعا الدكتور النعيمي إلى الالتزام بتنفيذ الدليل الإرشادي الذي عممته الوزارة على قاعات ولجان الامتحان لضمان سلامة سيره، وتحمل الجميع مسؤولياتهم في العمل لعقده بالمهنية التي تتمتع بها الكوادر التربوية والمساندة لها من مؤسساتنا الوطنية.وأشار إلى التنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة، بخصوص الإجراءات الصحية للطلبة قبل دخول القاعات، وفق الإجراءات المتبعة في البروتوكول الصحي.وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان التي تتضمن عدم السماح بدخول الهواتف إلى قاعات الامتحان، وتسليم الأجهزة الخلوية التي بحوزة المراقبين لرؤساء القاعات قبل دخولهم، ولا يجري استلامها إلا بعد تسليم الطرود مغلفة بصورتها النهائية، حفاظا على سلامة سير الامتحان، وتسليم بطاقات الجلوس للطلبة على مقاعد الامتحان داخل القاعات.ولفت إلى أن الوزارة وفرت رابطا إلكترونيا ليتمكن الطالب من خلاله معرفة رقم جلوسه ومكان تقدمه للامتحان، ومتابعة المباحث التي سجل للتقدم لها.وأكد ضرورة الاهتمام بأبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة في توفير البيئة المناسبة لهم بما ينسجم واحتياجاتهم من حيث مداخل القاعات، وأن تكون قاعاتهم في الطابق الأرضي. وأهاب بأولياء أمور المشتركين مراعاة ظروف أبنائهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، وعدم التجمهر خارج مراكز الامتحان أو في محيطها حفاظا على سلامة سير امتحانات أبنائهم، وحفاظا على معايير وشروط الصحة العامة.