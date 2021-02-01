ايعاز من وزير الصحة حول العاملين في القطاع الصحي

الوكيل الاخباري - اوعز وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات باحالة المواضيع المتعلقة بمطالب نقابة الصيادلة الى اللجنة المعنية للبت فيها ودراسة ما يتناسب مع العمل وكفاءة العاملين والانجاز.

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وكانت وزارة الصحة قد اعتمدت اختصاص الصيدلة السريرية ودكتور صيدلي ضمن التخصصات الصحية المدرجة في المجلس الطبي الاردني، حيث تم تعديل مشروع قانون المجلس الطبي ليتوائم مع التعديلات التي تتماشى مع ذلك، كما تم ضم نقيب الصيادلة كعضو في البورد وتشكيل لجان الدراسة واللجان العلمية، وسيتم رفع مشروع القانون حسب القنوات القانونية والدستورية والموافقة عليها من قبل الجهات التشريعية.



