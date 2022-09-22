ايعاز هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة لشركات الكهرباء

الوكيل الإخباري- أوعزت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لشركات الكهرباء للاستعجال في تحديث خطط الطوارئ لديها، لمواجهة موسم الشتاء المقبل، وأي ظروف جوية أو طارئة قد تؤثر على تقديم الخدمة.

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وطالبت الهيئة الشركات بتوضيح الاستعدادات والإجراءات التي تتخذتها، للمحافظة على ديمومة واستمرارية تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي بكفاءة عالية، وتقليل فترة الأعطال الكهربائية، وتفادي المعيقات التي حدثت خلال فصل الشتاء الماضي.



وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الدكتور حسين اللبون، أن الهيئة تتابع الدور المناط بها وفق خططها التي حددت المهام والأدوار لكل من مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة والجهات المرخصة في قطاعي الطاقة الكهربائية والمشتقات البترولية، والتأكد من جاهزية مراكز الاتصال للتعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعتها بالسرعة المطلوبة، وإجراءات الاستجابة خلال فترة الطوارئ والظروف الجوية بحسب الصلاحيات والاختصاص لكل جهة.



وقال اللبون، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الهيئة تراجع كل عام خطط الطوارئ المحدثة مع شركات الكهرباء، وتقوم بمراقبة تفعيلها والتزام الشركات بتنفيذ ما ورد فيها، والتأكد من الالتزام باشتراطات الرخص الممنوحة لها وكودات معايير الأداء لضمان إدامة توصيل التيار الكهربائي للمواطنين كافة في مختلف الظروف، وتوجيه الشركات لتطوير الشبكات الكهربائية لتصبح شبكات ذكية والتوسع في تركيب العدادات الذكية، بهدف تخفيض احتمالية حدوث الانقطاع في تزويد الخدمة ومعالجته بسرعة وكفاء عالية.



وأشار إلى أن الشركات المرخصة ملزمة بديمومة واستمرارية تزويد الخدمة وجودتها، وفقا لاشتراطات الرخص والتشريعات النافذة في الظروف كافة وتنفيذ خطط الطوارئ لتعزيز هذا الالتزام من خلال الدروس المستفادة ومراجعتها سنويا وفي الفترات الاستثنائية لتحقيق هذه الغاية.

