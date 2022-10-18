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الثلاثاء، 18-10-2022 09:40 ص

ايعاز هام من وزير الداخلية حول الاستعداد لفصل الشتاء

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الوكيل الإخباري - أوعز وزير الداخلية مازن الفراية بوضع خطط استعدادا لفصل الشتاء، مشددا على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية في المنخفضات الجوية.

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وشدد الفراية، في اجتماع مع المجلس الأعلى للدفاع المدني، الثلاثاء على أهمية التأكد من جاهزية البنى التحتية، تحسبا من أي طارئ في فصل الشتاء.


واستذكر ما جرى في المنخفضات وتبعاتها على المواطنين، مطالبا بإعادة النظر بأهم المشكلات التي واجهت الأردنيين لضمان عدم تكرارها.

وأكد الفراية على دور الإعلام في توعية المواطنين التي من شأنها حمايتهم وحماية ممتلكاتهم، موضحا أن التنسيق بين وزارة الزراعة وأمانة عمان الكبرى وشركة الكهرباء ، يساهم في الحد من أي عوائق خصوصا فيما يتعلق بالأشجار كما حدث في المنخفض الأخير.


وبدوره، أشار العقيد عماد الذيب من مديرية الدفاع المدني إلى أن المديرية جاهزة للتعامل مع المنخفضات الجوية.


وأوضح الذي في إيجاز قدمه، أن هناك جاهزية بخصوص الأخطار المحتملة المتعلقة بحدوث الانهيارات في الطرق والعبّارات، وآلية التعامل مع ارتفاع منسوب المياه في السدود وانحسار مدى الرؤية الأفقية للرؤية، كذلك التعامل مع الحالات المرضية المتعلقة بغسيل الكلى وغيرها من الحالات.


وبين أن الدفاع المدني جهز 240 ضابطا وضابط صف من فريق البحث والإنقاذ الدولي، مضيفا إنه تم تجهيز 544 سيارة إسعاف للتعامل مع مختلف الحالات المرضية و 672 سيارة إطفاء بكافة أنواعها واختصاصاتها، و571 آلية إنقاذ و 119 آلية مساندة من القيادة والسيطرة، 159 كاسحة ثلوج و 558 مواتير شفط مياه



 




 

 


 

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