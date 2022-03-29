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الثلاثاء، 29-03-2022 01:24 م

ايقاف التزويد المائي عن مناطق واسعة في إربد وجرش والمفرق - أسماء

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الوكيل الإخباري - قالت شركة مياه اليرموك، إنه سيتم ايقاف عمليات التزويد المائي في مناطق جرش و المفرق، واربد بسبب توقف الضخ من محطة الزعتري، وذلك اعتبارا من صباح غدٍ الأربعاء، لغاية أعمال صيانة المحولات الكهربائية من قبل شركة الكهرباء، ومن أجل إجراء أعمال صيانة داخل المحطة بالتزامن مع الفصل الكهربائي.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة بأن المناطق التي ستتأثر بهذا التوقف في إربد هي: لواء بني عبيد  (الصريح/ الماصية الجنوبية والشمالية، شرق دوار العلم ، منطقة الميكرويف، شمال الكلية) لواء المزار: بلدة رحابا (الحي الشرقي) لواء البادية الشمالية: (الحميدية، رحبة ركاد، منطقة الروضة) وفي المفرق: (حي الحسين، حي ندى في الباعج، رحاب، حي الحايك، طريق رحاب، بويضة الحوامدة، جامعة آل البيت، المستشفى العسكري، الزبيدية) وفي محافظة جرش: ( ساكب، زقريط ، ريمون، الهوايه، نجده، الحسينيات، دبة البير، نحله).

واكدت على أن كوادر الشركة ستعمل بكل طاقتها من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة داخل المحطة بأسرع ما يمكن وسوف يصار الى اعادة الضخ و التزويد المائي كالمعتاد فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

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