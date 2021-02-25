ايقاف مواطن لإقامته حفل زفاف خلافا لاوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - اوقف مدعي عام الرمثا اليوم الخميس شخصا من جنسية عربية لإقامته حفل زفاف مخالفا لأحكام قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه.

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وجاء في حيثيات قرار التوقيف الذي حصلت (بترا) على نسخة منه، ان الشخص الموقوف اقام حفل زفاف لنجله بمشاركة اشخاص فاق عددهم الحد المسموح به وفق اوامر الدفاع المتصلة بالاجتماعات والتي تنص على ان لا يتعدى أي اجتماع 20 شخصا.



كما اسند المدعي العام للشخص المخالف تهمة الإضرار بالصحة العامة وعدم التقيد والالتزام بتدابير ضبط العدوى من فيروس كورونا سواء بعدد الحضور او التقارب الجسدي بينهم.



--(بترا)

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