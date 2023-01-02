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الإثنين، 02-01-2023 11:49 ص

باخرة سياحية ترسو على شواطىء العقبة تحمل 4 آلاف سائح

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الوكيل الاخباري- رست على شواطئ مدينة العقبة، اليوم الاثنين، أول باخرة سياحية في العام الجديد 2023 تحمل على متنها نحو 4000 سائح من مختلف الدول الأوروبية والعربية.

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وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، إن سياحة البواخر تنعكس إيجابا على السياحة والاقتصاد في المملكة بشكل عام والعقبة بشكل خاص، لافتا إلى أنه من المتوقع وصول 90 باخرة ركاب إلى مدينة العقبة خلال العام الحالي وهذا سيكون له أثر كبير على الحركة السياحية في المملكة.


وأكد استعداد وجاهزية السلطة لتوفير خدمات البنية التحتية اللازمة للسياحة الخارجية والداخلية، لافتا إلى انه سيتم خلال الشهر الحالي افتتاح مبنى للركاب في الميناء القديم لتسهيل دخول الزوار وتسريع الإجراءات.


وأوضح الفايز أن الحركة السياحية عام 2022 كانت مبشرة مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث استعادت مدينة العقبة نشاطها السياحي، وكذلك المملكة بشكل عام، مبينا أنه سيتم في هذه المرحلة التركيز على تعزيز هذا النشاط ليعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والسياحة بشكل عام.

 




 

 


 

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