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السبت، 18-09-2021 12:22 م

باقة حكومية سارة للأردنيين اليوم

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - خرجت الحكومة اليوم السبت من خلال مسؤوليها بتصريحات حكومية تعتبر تطمينات للأردنيين .

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أولا : ما قاله نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، السبت، بشأن قرار الحكومة بتثبيت عمال الوطن الفعليين في الميدان في كل البلديات (أنقر هنا ) .

ثانيا : ما صرّح به وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، السبت، حيث قال " إن الإشاعات التي تحدّثت عن بيع ميناء العقبة ليست صحيحة، وعدد الموانئ في العقبة (16) ميناء، جميعها مملوكة للحكومة من خلال شركة تطوير العقبة" ( أنقر هنا ) .

 

ثالثا : ما أكده دودين من حرص الملك عبد الله الثاني على تطوير قطاع التربية والتعليم، من خلال إدخال مهارات الحاسوب، وحوسبة التعليم، والتوسّع في تدريس اللغة الإنجليزية ورفع سوية المعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس ( أنقر هنا) .

 

رابعا : كما أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و428 حالة حتى صباح السبت ( أنقر هنا ) .

 

خامسا : ما أعلنته وزارة المياه والري ، السبت، بشأن الوضع المائي، برغم من التحديات الكبيرة، وقد وصفته بـ"الوضع المستقر" ( أنقر هنا) .

 

فقد قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إن الوزارة تتعامل مع مشكلة شحّ المياه ونقص مياه الشرب بفاعلية من خلال عدة سيناريوهات وبرامج لإيجاد الحلول اللازمة وخاصة ما يتعلق باستنزاف المياه الجوفية وتأمين المواطنين بالاحتياجات المائية.

 

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