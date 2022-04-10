" بالسلامة سيدنا " يتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - تصدر وسم # بالسلامة_ سيدنا عبر منصة تويتر إثر الإعلان أن جلالة الملك عبدالله الثاني سيغادر اليوم الأحد إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.



وتداول النشطاء صورا لجلالته بحسب رصد "الوكيل الإخباري" داعين له بالشفاء العاجل في أيام شهر رمضان الفضيل.



وكان جلالة الملك يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.



ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودة جلالته إلى أرض الوطن.

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#بالسلامة_سيدنا pic.twitter.com/cUMPabSyJ2 حاضرا معنا بصلواتنا ودعائنا سيدنا ابو الحسين🙏 ❤️🇯🇴🌿..شعبك بعشقك # April 9, 2022