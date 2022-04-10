" بالسلامة سيدنا " يتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - تصدر وسم # بالسلامة_ سيدنا عبر منصة تويتر إثر الإعلان أن جلالة الملك عبدالله الثاني سيغادر اليوم الأحد إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.
وتداول النشطاء صورا لجلالته بحسب رصد "الوكيل الإخباري" داعين له بالشفاء العاجل في أيام شهر رمضان الفضيل.
وكان جلالة الملك يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.
ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودة جلالته إلى أرض الوطن.
سلامتك يا نبض الوطن وروحه 🇯🇴🤍@KingAbdullahII #ألف_سلامة_عليك_سيدنا #بالسلامه_سيدنا #الأردن pic.twitter.com/yurcUltwhc— Dina Sabbagh (@DinaMisto) April 9, 2022
حاضرا معنا بصلواتنا ودعائنا سيدنا ابو الحسين🙏 ❤️🇯🇴🌿..— THAER ARABYAT🇯🇴🌿🇨🇦🌿🇯🇴 (@THAER72648037) April 9, 2022
شعبك بعشقك #
#بالسلامة_سيدنا pic.twitter.com/cUMPabSyJ2
#بالسلامة_سيدنا— Abu Mahmoud (@zaeem16064429) April 9, 2022
اللهم إنا استودعناك جلالة سيدنا #الملك_عبدالله_الثاني فاحفظه بحفظك وأنعم عليه بالشفاء والصحه والعافيه .. #الاردن pic.twitter.com/q4sptxj8ff
#بالسلامة_سيدنا رافقتك السلامة pic.twitter.com/UbjnwPFddv— Razan Abu Alfoul🇯🇴 (@RazanAbualfoull) April 9, 2022
سلامات سيدي الف لا بأس عليك 💖 #بالسلامة_سيدنا pic.twitter.com/rzqnjDheY2— 🇰🇼اسامة عبدالهادي🌙🇯🇴 (@osamaabdulhadi) April 9, 2022
اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي ابو الأردنيين وتمدّه بالصحّة والعافية.#بالسلامة_سيدنا #نحبك_سيدنا pic.twitter.com/O75XWX6Dri— ريم اصلان (@ReemAslanJo) April 9, 2022
رافقتك دعواتنا لك مولاي ..— Omar Qadda7 (@OmrKada7) April 9, 2022
ورافقتك امنياتنا وتضرعنا لله عز وجل بتمام الصحة والعافيه وحفظ الله ورعايته والسلامة من كل شر .
اللهم شفاء لا يغادر سقماً وحفظك الله من كل سوء .@KingAbdullahII #بالسلامة_سيدنا pic.twitter.com/BCfGycyT79
اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين #بالسلامة_سيدنا pic.twitter.com/nUr1Cxf3D7— ابو رعد المالكي (@jouman_almalki) April 9, 2022
بحفظ الرحمن ورعايته #بالسلامة_سيدنا pic.twitter.com/CcZPEp7ru0— Zakaria Al-Khasawneh (@zkhasawneh) April 9, 2022
بالسلامة يا أسد الدار و عامود البيت. الله يردك سالم معافى. #بالسلامة_سيدنا pic.twitter.com/FIciHDFC6W— Faisal B. Abu-Taleb (@FAbuTaleb) April 10, 2022